В Колумбии футболист снял трусы перед штрафным ударом. Фото
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Игрок колумбийского футбольного клуба «Индепендьенте Санта‑Фе» Гейссон Переа в матче национального первенства с «Хагуарес де Кордоба» снял трусы перед тем, как команда соперника исполнила штрафной удар. Об этом сообщает Goal.com.
На третьей минуте матча «ягуары» заработали опасный штрафной удар рядом с воротами «Индепендьенте». Переа, после того как встал в стенку для защиты своих ворот, снял с себя шорты и показал половой орган сопернику, который был готов исполнить штрафной удар. Нападающий атакующей команды пробил неудачно, однако в итоге команда Гейссона потерпела поражение со счётом 1:2.
При этом команда Переа пропустила гол на 94-й минуте.
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