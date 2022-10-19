В Колумбии футболист снял трусы перед штрафным ударом. Фото

Игрок колумбийского футбольного клуба «Индепендьенте Санта‑Фе» Гейссон Переа в матче национального первенства с «Хагуарес де Кордоба» снял трусы перед тем, как команда соперника исполнила штрафной удар. Об этом сообщает Goal.com.

На третьей минуте матча «ягуары» заработали опасный штрафной удар рядом с воротами «Индепендьенте». Переа, после того как встал в стенку для защиты своих ворот, снял с себя шорты и показал половой орган сопернику, который был готов исполнить штрафной удар. Нападающий атакующей команды пробил неудачно, однако в итоге команда Гейссона потерпела поражение со счётом 1:2.

При этом команда Переа пропустила гол на 94-й минуте.

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