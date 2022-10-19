Месси создал свою инвестиционную компанию, которая займётся вложениями в спорт
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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси создал собственную инвестиционную компанию Play Time, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что она займётся вложениями в спорт, технологии и медиа. Play Time будет базироваться в Сан-Франциско, она станет основным инвестиционным инструментом Месси. Компания сможет оказывать поддержку стартапам в сфере футбольных технологий или футбольным клубам.
«Я очень рад, что Play Time будет сотрудничать со смелыми предпринимателями со всего мира», — заявил Месси.
Напомним, в текущем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забив восемь голов и отдав восемь результативных передач.
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Как Месси тратит деньги на помощь людям?
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