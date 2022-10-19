Лещук: попросили Фернандеса выучить хотя бы 15 английских слов — тяжело что-то объяснить

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о взаимодействии с парагвайским защитником команды Роберто Фернандесом.

«Мы Фернандесу насчёт опасной игры и карточек ничего не говорим. Наверное, это всё-таки тренер должен говорить. Не знаю, обсуждает ли это Славиша [Йоканович] с ним, проводит какие-то теории.



В раздевалке Фернандесу немного тяжело что-то объяснять, потому что английский он знает ограниченно. На испанском у нас, конечно, есть переводчик, но когда дело доходит до разговора, то эмоции как-то остывают. Поэтому не можем ему нормально что-то объяснить, трудно.



Все в команде сказали Фернандесу и Маричалу: «Выучите для начала хотя бы 15 слов на английском». Потихоньку учат. Надеюсь, будут учить больше и больше, чтобы лучше нас понимать. В игре достаточно базовых слов: лево, право, выше», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22: