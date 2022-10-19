«Факел» — «Спартак»: Рассказов открыл счёт на последней минуте первого тайма

В эти минуты в Воронеже на арене «Центральный стадион профсоюзов» проходит матч группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Факел» принимает «Спартак». По окончании первого тайма счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 48-й минуте первого тайма счёт открыл защитник «Спартака» Николай Рассказов, замкнувший прострел в штрафной «Факела».



Отметим, что по итогам первых 45 минут «Спартак» владел мячом 55% времени, «Факел» — 45%. Красно-белые нанесли три удара по воротам, два — в створ. Хозяева пробили три раза, один раз — в створ. В составе «Спартака» жёлтую карточку на 44-й минуте получил Шамар Николсон.



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