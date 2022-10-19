«ПСЖ» собирается подписать форварда «Лейпцига» Нкунку

«ПСЖ» планирует подписать звёздного форварда для усиления своей атакующей линии, особенно если Лионель Месси и Килиан Мбаппе покинут расположение парижского гранда. Как сообщает портал Fichajes, основным кандидатом французов является форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку.
Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий уже прошёл предварительное медицинское обследование перед переходом в «Челси», и игрок может подписать контракт с клубом ещё до начала чемпионата мира в Катаре. Лондонцы собираются выплатить клаусулу за игрока, которая составляет € 60 млн.
В текущем сезоне Нкунку провёл за «Лейпциг» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Ранее французский футболист находился в структуре «ПСЖ», пока не покинул команду в 2019-м, перейдя в немецкий клуб за € 13 млн.
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