«Факел» — «Спартак»: Николсон удвоил преимущество красно-белых

В эти минуты в Воронеже на арене «Центральный стадион профсоюзов» проходит матч группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Факел» принимает «Спартак». На 55-й минуте счёт 2:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 51-й минуте второй гол «Спартака» в матче забил ямайский нападающий Шамар Николсон. На 48-й минуте первого тайма счёт открыл защитник «Спартака» Николай Рассказов, замкнувший прострел в штрафной «Факела».
Напомним, красно-белые занимают первое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков после трёх встреч. «Факел» — на четвёртой строчке, не набрав баллов в трёх играх.
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Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22:
- 19 октября 2022
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