Акинфеев не примет участия в матче Кубка России с «Торпедо»
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Сегодня, 19 октября, состоится матч четвёртого раунда Фонбет Кубка России между московскими ЦСКА и «Торпедо». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Встреча начнётся в 20:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч.
ЦСКА: Владислав Тороп, Милан Гаич, Георгий Щенников, Максим Мухин, Бактиёр Зайнутдинов, Иван Обляков, Саша Зделар, Егор Ушаков, Хесус Медина, Фёдор Чалов, Виктор Мендес.
«Торпедо»: Александр Довбня, Дамьен Ле Таллек, Егор Прошкин, Равиль Нетфуллин, Олег Кожемякин, Артём Самсонов, Игорь Савич, Марио Чурич, Хожимат Эркинов, Михаил Каймаков, Денис Лаптев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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