Николсон посвятил гол в ворота «Факела» погибшему отцу
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В эти минуты в Воронеже на арене «Центральный стадион профсоюзов» проходит матч группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Факел» принимает «Спартак». Красно-белые ведут со счётом 2:0.
На 51-й минуте гол забил ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон. Хлусевич вырезал красивую передачу к левому краю штрафной на Николсона, который ушёл в сторону от защитника и резко пробил низом в дальний угол.
После забитого гола ямаец показал на камеру повязку на руке в честь его отца, у которого сегодня мог быть день рождения. Папу Николсона застрелили на стадионе во время матча, когда форварду было 17 лет.
Первый гол в матче на 48-й минуте первого тайма забил защитник «Спартака» Николай Рассказов, замкнувший прострел в штрафной «Факела».
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