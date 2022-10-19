Николсон посвятил гол в ворота «Факела» погибшему отцу

В эти минуты в Воронеже на арене «Центральный стадион профсоюзов» проходит матч группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Факел» принимает «Спартак». Красно-белые ведут со счётом 2:0.



На 51-й минуте гол забил ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон. Хлусевич вырезал красивую передачу к левому краю штрафной на Николсона, который ушёл в сторону от защитника и резко пробил низом в дальний угол.



После забитого гола ямаец показал на камеру повязку на руке в честь его отца, у которого сегодня мог быть день рождения. Папу Николсона застрелили на стадионе во время матча, когда форварду было 17 лет.

Первый гол в матче на 48-й минуте первого тайма забил защитник «Спартака» Николай Рассказов, замкнувший прострел в штрафной «Факела».