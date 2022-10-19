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Александр Мостовой: Кокорина можно вызвать в сборную России ради хайпа

Александр Мостовой: Кокорина можно вызвать в сборную России ради хайпа
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в состав национальной команды.

«Не вижу смысла на данный момент вызывать его. Сейчас нет никаких игр, да и не очень понятно — будут ли. Вызвать ради вызова — можно. Ради какого-то хайпа. Если постоянно будет играть и забивать, то в расширенный список можно включить.

До всего произошедшего он был не слабее, а многих и сильнее. Имеет ли смысл? Ради хайпа и помочь парню — да», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, недавно Кокорин заявил, что всем будет лучше, если он не будет появляться в сборной России. Всего Александр провёл в составе национальной команды 48 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Он не вызывается в сборную с 2017 года.

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