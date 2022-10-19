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Вернблум — о Сигурдссоне: лучший игрок чемпионата Швеции и самая большая свинья

Вернблум — о Сигурдссоне: лучший игрок чемпионата Швеции и самая большая свинья
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Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мнением о бывшем форварде армейцев Арноре Сигурдссоне, который в настоящий момент выступает за «Норрчёпинг».

«Возможно, он — лучший игрок в чемпионате Швеции и определённо самая большая свинья. Когда у него что-то не выходит и он не забивает голы, то как-то подстрекает соперников или смеётся над ними. Делает всё для того, чтобы разозлить игроков другой команды.

Это тип игрока, которого вы ненавидите в команде соперника, но нравится иметь в своей. Свинство, которое исландские футболисты впитывают с молоком матери, вероятно, является самой большой причиной того, что они так успешны во многих видах спорта, несмотря на небольшое население. Нам, шведам, есть чему поучиться» — цитирует Вернблума Aftonbladet.

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