«Факел» — «Спартак»: хозяева сократили отставание, забив с пенальти

В эти минуты в Воронеже на арене «Центральный стадион профсоюзов» проходит матч группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Факел» принимает «Спартак». На 82-й минуте счёт 2:1 в пользу гостей.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 77-й минуте гол в составе «Факела» забил форвард Максим Максимов, реализовавший пенальти. Ранее на 51-й минуте второй гол «Спартака» в матче забил ямайский нападающий Шамар Николсон, а на 48-й минуте первого тайма счёт открыл защитник красно-белых Николай Рассказов.



Напомним, красно-белые занимают первое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков после трёх встреч. «Факел» — на четвёртой строчке, не набрав баллов в трёх играх.



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