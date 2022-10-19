Джеррард: Коутиньо не был счастлив в «Барселоне»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался об атакующем полузащитнике бирмингемцев Филиппе Коутиньо, который перешёл в команду из «Барселоны».
«Мы решили подписать Филиппе [Коутиньо], и вы могли видеть, что он не был счастлив в «Барселоне». Учитывая его возраст и талант, я полностью ему доверяю. Цифры говорят, что он не на своём лучшем уровне, но мы окажем ему всю необходимую поддержку.
Он работает и старается, как и вся команда. Возможно, ему просто нужно немного удачи, которая поможет ему поверить в себя, довериться себе, но он не потерял ни своего таланта, ни класса. Когда он приехал, у него всё было очень хорошо. Его качества остаются неизменными, моё мнение о нём не изменится», — приводит слова Джеррарда Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне Коутиньо провёл за «Астон Виллу» 10 матчей в английской Премьер-лиге, в которых ни разу не отметился результативными действиями.
Роя Кина освистали в матче легенд на «Энфилде»:
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