«Пари НН» вышел на первое место в группе А Кубка России, обыграв дома «Краснодар»

«Пари Нижний Новгород» одержал победу над «Краснодаром» в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 1:0. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород».



На 49-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник хозяев Константин Шильцов.



Подопечные Михаила Галактионова вышли на первое место в турнирной таблице группы А, набрав восемь баллов после четырёх проведённых встреч. «Краснодар» — на третьей строчке, заработав на одно очко меньше за четыре игры. На второй строчке в группе находится «Локомотив», также набравший восемь очков, четвёртое место — у «Химок» (один балл).



В следующем туре «Пари Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Химками», «Краснодар» примет дома «Локомотив».