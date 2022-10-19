«Пари НН» вышел на первое место в группе А Кубка России, обыграв дома «Краснодар»
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«Пари Нижний Новгород» одержал победу над «Краснодаром» в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 1:0. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород».
На 49-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник хозяев Константин Шильцов.
Подопечные Михаила Галактионова вышли на первое место в турнирной таблице группы А, набрав восемь баллов после четырёх проведённых встреч. «Краснодар» — на третьей строчке, заработав на одно очко меньше за четыре игры. На второй строчке в группе находится «Локомотив», также набравший восемь очков, четвёртое место — у «Химок» (один балл).
В следующем туре «Пари Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Химками», «Краснодар» примет дома «Локомотив».
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