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«Пари НН» вышел на первое место в группе А Кубка России, обыграв дома «Краснодар»

«Пари НН» вышел на первое место в группе А Кубка России, обыграв дома «Краснодар»
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«Пари Нижний Новгород» одержал победу над «Краснодаром» в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 1:0. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород».

На 49-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник хозяев Константин Шильцов.

Подопечные Михаила Галактионова вышли на первое место в турнирной таблице группы А, набрав восемь баллов после четырёх проведённых встреч. «Краснодар» — на третьей строчке, заработав на одно очко меньше за четыре игры. На второй строчке в группе находится «Локомотив», также набравший восемь очков, четвёртое место — у «Химок» (один балл).

В следующем туре «Пари Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Химками», «Краснодар» примет дома «Локомотив».

Фонбет Кубок России. Группа A
19 октября 2022, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Шильцов – 49'
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