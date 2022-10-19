«Спартак» выиграл шесть из семи последних матчей
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Сегодня, 19 октября, в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Факел» (2:1). Таким образом, команда Гильермо Абаскаля одержала шесть побед в семи последних матчах.
В последних семи встречах подопечные испанца дважды оказались сильнее «Факела», а также одолели «Локомотив», «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов». Единственный раз в последних семи встречах красно-белые потеряли очки в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, сыграв вничью со счётом 2:2. При этом всего москвичи забили 16 голов, пропустив лишь четыре. Также команда испанского специалиста досрочно вышла в 1/4 финала Кубка России, действующим обладателем которого является.
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