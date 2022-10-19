Вратарь «Милана» Меньян получил рецидив травмы на тренировке и рискует пропустить ЧМ-2022

Голкипер «Милана» Мик Меньян, недавно восстановившийся после травмы, получил рецидив на тренировке и вновь выбыл на неопределённый срок. Как сообщает Sky Sport Italia, у вратаря возникли проблемы с икрами во время утренней сессии команды, поэтому в ближайшее время клуб проведёт дополнительные тесты, чтобы выявить серьёзность повреждения.

В последний раз Меньян получил травму в конце сентября в матче с Австрией, когда выступал в составе сборной Франции в рамках Лиги наций УЕФА. В связи с этим голкипер не смог помочь «Милану» в Лиге чемпионов, где его команда проиграла обе встречи с лондонским «Челси» (0:3 и 0:2). Если у Меньяна обнаружат серьёзную травму, есть риск непопадания футболиста на грядущий чемпионат мира в Катаре, который стартует уже через месяц.

На данный момент «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А третье место, набрав 23 очка. В Лиге чемпионов подопечные Стефано Пиоли располагаются на третьей строчке квартета Е, у команды четыре набранных очка.

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