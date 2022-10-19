ЦСКА — «Торпедо»: автозаводцы открыли счёт в матче

Сегодня, 19 октября, проходит матч четвёртого раунда Фонбет Кубка России между московскими ЦСКА и «Торпедо». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».

Автозаводцы открыли счёт в матче на 11-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота ЦСКА на девятой минуте. Мяч начал летать по штрафной после подачи углового, после чего Максим Мухин попал Дамьену Ле Таллеку по ногам. VAR одобрил решение судьи. Марио Чурич резко пробил с «точки» по центру на средней высоте. Владислав Тороп попытался зацепить мяч ногой, заваливаясь вправо от себя, но не смог отразить 11-метровый.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



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