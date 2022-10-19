«Мне приснился отец». Николсон объяснил празднование гола в ворота «Факела» в Кубке
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон объяснил необычное празднование гола в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России в ворота «Факела». Ямаец показал на камеру повязку на руке в честь его отца, у которого сегодня мог быть день рождения. Папу Николсона застрелили на стадионе во время матча, когда форварду было 17 лет.
«Мне приснился отец. С утра был очень эмоциональный момент для меня. Я решил, что таким образом смогу проявить свои чувства. Это не какая-то памятная дата — просто приснился сон», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
На 51-й минуте Даниил Хлусевич вырезал красивую передачу к левому краю штрафной на Николсона, который ушёл в сторону от защитника и резко пробил низом в дальний угол.
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