Шамар Николсон высказался о победе «Спартака» над «Факелом» в Кубке России

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о победе красно-белых над воронежским «Факелом» в рамках группового этапа Кубка России со счётом 2:1. Ямайский футболист отметился одним голом.



«Был неплохой матч. Возможно, не самый лучший для «Спартака» в этом сезоне. Но три очка есть три очка — мы выиграли, и это хорошо», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков после четырёх проведённых встреч. «Факел» — на четвёртом месте, не набрав баллов за четыре игры. На второй строчке — «Крылья Советов» с шестью баллами после трёх встреч, третий — «Зенит» (три очка, три матча).

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