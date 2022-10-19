Шамар Николсон высказался о победе «Спартака» над «Факелом» в Кубке России

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о победе красно-белых над воронежским «Факелом» в рамках группового этапа Кубка России со счётом 2:1. Ямайский футболист отметился одним голом.
«Был неплохой матч. Возможно, не самый лучший для «Спартака» в этом сезоне. Но три очка есть три очка — мы выиграли, и это хорошо», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков после четырёх проведённых встреч. «Факел» — на четвёртом месте, не набрав баллов за четыре игры. На второй строчке — «Крылья Советов» с шестью баллами после трёх встреч, третий — «Зенит» (три очка, три матча).
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Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22:
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