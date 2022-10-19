ЦСКА — «Торпедо»: армейцы сравняли счёт, однако арбитр отменил гол

Сегодня, 19 октября, проходит матч четвёртого раунда Фонбет Кубка России между московскими ЦСКА и «Торпедо». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».
Армейцы сравняли счёт на 27-й минуте матча, однако арбитр отменил гол. После розыгрыша стандарта на левом фланге Егор Ушаков ворвался в штрафную и навесил на её дальний край. Там Хесус Медина прострелил к воротам, мяч рикошетом от ноги Егора Прошкина прилетел к Ивану Облякову, который резким ударом в касание пробил голкипера. После просмотра видеоповтора арбитр отменил гол из-за офсайда у игрока ЦСКА.
Автозаводцы открыли счёт в матче на 11-й минуте. Мяч начал летать по штрафной после подачи углового, после чего Максим Мухин попал Дамьену Ле Таллеку по ногам. VAR одобрил решение судьи назначить пенальти. Марио Чурич резко пробил с «точки» по центру на средней высоте. Владислав Тороп попытался зацепить мяч ногой, заваливаясь вправо от себя, но не смог отразить 11-метровый.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!
- 19 октября 2022
-
21:53
-
21:47
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:25
-
21:24
-
21:24
-
21:21
-
21:17
-
21:15
-
21:07
-
21:07
-
21:05
-
20:59
-
20:54
-
20:51
-
20:51
-
20:38
-
20:30
-
20:17
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:51
-
19:47
-
19:43
-
19:41
-
19:40
-
19:26
-
19:25
-
19:19
-
19:17
-
19:02
-
19:00