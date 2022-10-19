Николсон: между мной и «Спартаком» не было никакого напряжения. Всё окей
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон отреагировал на информацию, что летом он мог покинуть московский клуб из-за нехватки игрового времени.
«Между мной и «Спартаком» не было никакого напряжения. Всё в порядке — было и есть. Главное, что команда побеждает: играю я или нет — не так важно. Я рад, когда я выхожу на поле, но между мной и клубом всё окей», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Предыдущим клубом 25-летнего футболиста был бельгийский «Шарлеруа», в который он перешёл из словенского «Домжале».
Ранее сообщалось, что форвард мог оказаться в «Нанте» или «Галатасарае».
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