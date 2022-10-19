Николай Рассказов рассказал, кому посвятил гол в ворота «Факела» в Кубке

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился эмоциями от гола, забитого в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России с «Факелом».



«Давно не забивал. Конечно, я рад. Рад, что помог команде, рад сам за себя. Николсон сказал, что специально оставил мяч в моменте с моим голом? Он сказал, что не коснулся мяча. Если бы он коснулся, то, возможно, был бы офсайд. Однако он сказал, что не стал этого делать.

Много людей прибежало сразу, не расслышал полностью. Гол посвятил своим дочкам», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В последних семи встречах подопечные Гильермо Абаскаля дважды оказались сильнее «Факела», а также одолели «Локомотив», «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов».