Шамар Николсон: «Спартаку» по силам догнать «Зенит» в РПЛ. Нет ничего невозможного

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после матча Кубка России с «Факелом» (2:1) поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
«Можно ли догнать «Зенит» в чемпионате? Конечно, почему нет? Нам это вполне по силам. Мы сейчас думаем о том, как прибавлять в каждом следующем матче. Каждый из игроков мотивирует друг друга. Самое важное — это команда. Мы помогаем друг другу прогрессировать. Что касается «Зенита», то нет ничего невозможного», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Зенит» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 16 встреч. «Спартак» — на второй строчке, заработав 26 баллов за 16 игр.
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Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22:
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