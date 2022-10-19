Шамар Николсон: для «Спартака» каждый матч — финал. Мы не делим турниры на РПЛ и Кубок

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон рассказал о важности для футболистов красно-белых каждой встречи независимо от проводимого турнира.

«Наши намерения и наша цель — побеждать в каждой игре. Мы не делим турниры на РПЛ и Кубок. То, что мы побеждаем, хорошо. Однако мы не думаем, что это наш турнир или не наш. Для «Спартака» каждый матч — финал», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 4-го тура Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Факелом». Встреча проходила на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. После финального свистка победу праздновали футболисты красно-белых — 2:1. В составе «Факела» голом с пенальти отметился Максим Максимов, а за московскую команду забили Николай Рассказов и Шамар Николсон.