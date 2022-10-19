Агбонлахор: Клопп разочарован, что Холанд забивает, а Нуньес не может найти себя

Бывший футболист сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор прокомментировал слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о финансовых возможных таких богатых клубов, как «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ньюкасл».
«Может быть, Клопп разочарован тем, как хорошо выступает Холанд. «Ливерпуль» шёл лицом к лицу с «Манчестер Сити» в последние три или четыре сезона, а летом Холанд перешёл в «Сити», а Нуньес – в «Ливерпуль». Да, «Сити» также подписал Калвина Филлипса, но это не значит, что они купили ещё пять или шесть игроков. Это больше похоже на разочарование со стороны Клоппа из-за того, что Холанд много забивает, а Нуньес до сих пор не может найти себя.
Я не думаю, что он пытался разжечь огонь, это просто небольшое разочарование от того, что он знает, что в будущих трансферных окнах у его команды не будет денег, чтобы пойти и купить Беллингема за € 150 млн», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
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