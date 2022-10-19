Николай Рассказов: третья игра с «Факелом» за два месяца? Еврокубков нет, а матчи нужны

Защитник «Спартака» Николай Рассказов высказался о новом формате Кубка России.

«Почему в Кубке мало пропускаем? Всякое бывает, разные матчи. К сожалению, не всегда удаётся сыграть на ноль. Сегодня пропустили неприятный гол в концовке. Будем стараться, чтобы меньше пропускали. В чемпионате то же самое.



Третья игра с «Факелом» за два месяца? Это не наше решение. Решили сделать так. Все мы знаем, что еврокубков нет, а матчи нужны. Я не так часто выхожу, для меня такие игры тоже важные — получить шанс. Поэтому чем больше игр, тем для нас лучше», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В последних семи встречах подопечные Гильермо Абаскаля дважды оказались сильнее «Факела», а также одолели «Локомотив», «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов».