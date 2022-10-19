Полузащитник «Спартака» Зиньковский рассказал о самочувствии после травмы

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о состоянии здоровья после получения травмы. Он получил повреждение в игре 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Как чувствую себя после травмы? Всё нормально. Полностью готов к играм», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В 12 матчах Российской Премьер-Лиги хавбек забил два гола и отдал одну результативную передачу. В одном матче Кубка России Антон не отметился голевыми действиями. В последних семи встречах подопечные Гильермо Абаскаля дважды оказались сильнее «Факела», а также одолели «Локомотив», «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов».

В чемпионате красно-белые занимают второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.