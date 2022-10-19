Зиньковский: в Москве с «Факелом» было попроще. У «Спартака» поляна больше и шире
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский сравнил встречи с «Факелом» в Воронеже и в Москве в рамках Фонбет Кубка России. Дома красно-белые одержали победу со счётом 3:0, в гостях также оказались сильнее — 2:1.
«Большая ли разница между первой игрой с «Факелом» в Кубке? В Москве было попроще. С чем связано? Думаю, что поле было привычнее. Как мне кажется, у нас поляна больше и шире, да и мяч стелется лучше. В комбинационный футбол играть приятнее», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков после четырёх проведённых встреч. «Факел» — на четвёртом месте, не набрав баллов за четыре игры.
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