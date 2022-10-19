«Была мощная установка». Защитник «Торпедо» Самсонов — о победе над ЦСКА в Кубке

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал победу в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России над ЦСКА (1:0).

«Хорошая игра. Выполнили установку тренера. Была мощная установка. Заслуженно победили. Не могу говорить о том, что говорят нам в раздевалке. Выход из группы? Ну если всё сложится», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Армейцы уступили команде Андрея Талалева второй раз в сезоне. Первый раз красно-синие уступили чёрно-белым в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Тогда единственный гол забил Стефан Шапич. В матче третьего раунда Кубка России команда Владимира Федотова сумела взять вверх над автозаводцами со счётом 2:0.

В сегодняшней игре автозаводцы открыли счёт в матче на 11-й минуте.