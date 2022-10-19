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Защитник «Торпедо» Самсонов: нашли общий язык с Талалаевым

Защитник «Торпедо» Самсонов: нашли общий язык с Талалаевым
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Защитник «Торпедо» Артём Самсонов рассказал, как в команде адаптировался новый главный тренер Андрей Талалаев.

«Чего бы нам это ни стоило, в следующем матче РПЛ нам нужна только победа. Нам нужно подниматься. Талалаева понимаем лучше. Было много разговоров, он общался с нами отдельно. Уже нашли общий язык. Мои действия поменялись», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Армейцы уступили команде Андрея Талалаева второй раз в сезоне. Первый раз красно-синие уступили чёрно-белым в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Тогда единственный гол забил Стефан Шапич. В матче третьего раунда Кубка России команда Владимира Федотова сумела взять вверх над автозаводцами со счётом 2:0.

В сегодняшней игре автозаводцы открыли счёт в матче на 11-й минуте.

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