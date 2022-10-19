Антон Заболотный: «Торпедо» — не наша команда. ЦСКА не везёт с ними

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о поражении своей команды от московского «Торпедо».

«Торпедо» — не наша команда. ЦСКА не везёт с ними», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Матч между ЦСКА и «Торпедо» состоялся сегодня, 19 октября. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. По окончании матча победу праздновали футболисты «Торпедо» — 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Марио Чурич, реализовав 11-метровый удар.

После этой встречи ситуация в группе D не изменилась. «Торпедо» осталось на третьем месте, набрав шесть очков, а ЦСКА продолжает возглавлять квартет, имея в активе девять набранных очков.