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Марио Чурич предположил, как «Торпедо» удалось обыграть ЦСКА второй раз в сезоне

Марио Чурич предположил, как «Торпедо» удалось обыграть ЦСКА второй раз в сезоне
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Полузащитник московского «Торпедо» Марио Чурич высказался о победе своей команды в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с ЦСКА, а также прокомментировал свой гол в ворота армейцев, который стал победным — 1:0.

«Команда сегодня постаралась, очень рад победе. Мы работаем и много тренируемся. Очень рад забить за «Торпедо». Первый гол — это самое сложное.

ЦСКА — нелёгкий соперник, хоть мы и победили дважды. Может, мы были удачливее, но это футбол. Мы знали, что у нас будут моменты, и очень хотели победить», — передаёт слова Чурича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

После этой встречи ситуация в группе D не изменилась. «Торпедо» осталось на третьем месте, набрав шесть очков, а ЦСКА продолжает возглавлять квартет, имея в активе девять набранных очков.

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