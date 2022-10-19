Андрей Талалаев: в «Торпедо» нет трудностей. Такая работа — удовольствие для нас

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев после матча группового этапа Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:0) рассказал о работе в московском клубе.
«У нас нет трудностей — такая работа — удовольствие для нас. Ребята выполняют то, что мы просим. Пока это увеличивается с каждым днём. После «Локомотива» было разочарование, но мы сконцентрировались на плюсах, которые там были. Вся команда сегодня молодцы», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице группы D, набрав девять очков после четырёх сыгранных встреч. «Торпедо» — на третьем месте, заработав шесть баллов за четыре матча. Второе место в группе занимает «Урал» (шесть очков, три матча), четвёртый — «Сочи» (0 баллов, три игры).
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