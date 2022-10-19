Андрей Талалаев: моя главная задача — чтобы фанаты снова пошли на «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 4-го тура Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:0).
«Для меня главная задача — чтобы фанаты пошли снова на «Торпедо». Когда увидели, что Мухин будет играть правого центрального — поставили под него быстрых игроков, нагружали его зону. Чалов отлично ищет свободное пространство, просили доигрывать с ним постоянно. Несколько раз доиграли, стало легче, потом он начал открываться в правом полуфланге — создал несколько моментов. Спасибо Довбне, что потащил момент с Федей», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче третьего раунда Кубка России команда Владимира Федотова сумела взять вверх над автозаводцами со счётом 2:0. В сегодняшней игре автозаводцы открыли счёт в матче на 11-й минуте.
- 19 октября 2022
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