Андрей Талалаев: моя главная задача — чтобы фанаты снова пошли на «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 4-го тура Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:0).

«Для меня главная задача — чтобы фанаты пошли снова на «Торпедо». Когда увидели, что Мухин будет играть правого центрального — поставили под него быстрых игроков, нагружали его зону. Чалов отлично ищет свободное пространство, просили доигрывать с ним постоянно. Несколько раз доиграли, стало легче, потом он начал открываться в правом полуфланге — создал несколько моментов. Спасибо Довбне, что потащил момент с Федей», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче третьего раунда Кубка России команда Владимира Федотова сумела взять вверх над автозаводцами со счётом 2:0. В сегодняшней игре автозаводцы открыли счёт в матче на 11-й минуте.