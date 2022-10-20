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«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Тоттенхэм» в домашнем матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Тоттенхэм» в домашнем матче АПЛ
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Вчера, 19 октября, состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Тоттенхэм». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток главного арбитра встречи Саймона Хупера прозвучал в 22:15 мск.

В первой половине встречи команды забитыми мячами не отметились. В самом начале второй половины матча, на 47-й минуте, полузащитник «красных дьяволов» Фред вывел свою команду вперёд после передачи Джейдона Санчо. На 69-й минуте Бруну Фернандеш укрепил преимущество хозяев встречи. Финальный свисток сигнализировал о победе подопечных Эрика тен Хага — 2:0.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков и остался на пятой строчке чемпионата. «Тоттенхэм», у которого 23 очка, остался на третьей позиции.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
19 октября 2022, среда. 22:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фред – 47'   2:0 Фернандеш – 69'
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