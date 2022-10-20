Гол Бензема помог «Реалу» разгромить в гостях «Эльче»

Мадридский «Реал» одержал победу над «Эльче» в матче 10-го тура испанской Примеры со счётом 3:0. Встреча прошла в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро».



На 11-й минуте счёт открыл полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Удвоил преимущество «Королевского клуба» форвард Карим Бензема на 75-й минуте, ему ассистировал Родриго. На 89-й минуте полузащитник Марко Асенсио забил третий гол в ворота «Эльче», голевой пас на счету Родриго.

0:1. Вальверде («Реал» Мадрид) забивает с линии штрафной:

0:2. Бензема («Реал» Мадрид) забивает после передачи пяткой:

0:3. Асенсио («Реал» Мадрид) забивает после классной комбинации:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 28 очков после 10 туров. «Эльче» — на последней, 20-й строчке, набрав три балла за 10 матчей.



В следующем матче «Реал» встретится дома с «Севильей» (22 октября), «Эльче» сыграет в гостях с «Эспаньолом» (23 октября).