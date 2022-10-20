Роналду покинул скамейку запасных «МЮ» раньше окончания матча с «Тоттенхэмом»

Вчера, 19 октября, состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Тоттенхэм». Португальский нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных. По ходу встречи он не выходил на поле «Олд Траффорд» вплоть до 90-й минуты матча. Из-за этого форвард покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него ещё была возможность выйти на поле.
Напомним, как развивались события матча. Хозяева забили на 47-й минуте, отличился полузащитник «красных дьяволов» Фред после передачи Джейдона Санчо. На 69-й минуте Бруну Фернандеш укрепил преимущество хозяев встречи. Матч закончился победой подопечных Эрика тен Хага — 2:0.
После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков и остался на пятой строчке чемпионата. «Тоттенхэм», у которого 23 очка, остался на третьей позиции.
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