Роналду покинул скамейку запасных «МЮ» раньше окончания матча с «Тоттенхэмом»

Вчера, 19 октября, состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Тоттенхэм». Португальский нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных. По ходу встречи он не выходил на поле «Олд Траффорд» вплоть до 90-й минуты матча. Из-за этого форвард покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него ещё была возможность выйти на поле.

Напомним, как развивались события матча. Хозяева забили на 47-й минуте, отличился полузащитник «красных дьяволов» Фред после передачи Джейдона Санчо. На 69-й минуте Бруну Фернандеш укрепил преимущество хозяев встречи. Матч закончился победой подопечных Эрика тен Хага — 2:0.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков и остался на пятой строчке чемпионата. «Тоттенхэм», у которого 23 очка, остался на третьей позиции.

Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!