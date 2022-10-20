Ребров: приятно взять верх над колючим Воронежем

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, сейчас занимающий административный пост в клубе, прокомментировал победу красно-белых в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России с «Факелом» (2:1).

«Приятно вновь взять верх над колючим Воронежем в Кубке. Спасибо стадиону! Прекрасная атмосфера», — написал Ребров в своём телеграм-канале.

На 48-й минуте первого тайма счёт в игре открыл защитник «Спартака» Николай Рассказов. Удвоил преимущество красно-белых на 51-й минуте ямайский нападающий Шамар Николсон. Один гол отыграл на 77-й минуте форвард «Факела» Максим Максимов, реализовавший пенальти.

«Спартак» набрал 12 очков после четырёх встреч и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы В, «Факел» — на четвёртой строчке, не набрав баллов за четыре игры. На втором месте в группе «Крылья Советов» (шесть очков, три игры), третий — «Зенит» (три очка, три матча).