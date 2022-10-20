Тренер «Факела» Пятибратов: не показалось, что «Спартак» обладал большим преимуществом

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«Мы расстроены результатом, но видим положительную динамику — ребята не стараются отбиваться от мяча. Есть большая пища для размышлений, будем стараться убрать недочёты. Никто сдаваться не собирается. У нас ещё два матча, рассчитываем на победу. У нас других вариантов нет.



Мне не показалось, что «Спартак» обладал колоссальным преимуществом. Да, мы проиграли «Спартаку» три матча, но мы оставались сегодня в игре до последнего. Возможно, нам не хватило чуть времени. «Спартак» не превосходил нас на голову», — сказал Пятибратов на послематчевой пресс-конференции.

«Спартак» набрал 12 очков после четырёх встреч и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы В, «Факел» — на четвёртой строчке, не набрав баллов за четыре игры. На втором месте в группе «Крылья Советов» (шесть очков, три игры), третий — «Зенит» (три очка, три матча).