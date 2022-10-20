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Смольников толкал Мойзеса, Радионова болела на трибуне. Фото победы «Торпедо»

Смольников толкал Мойзеса, Радионова болела на трибуне. Фото победы «Торпедо»
Игорь Смольников толкает Мойзеса
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Вчера, 19 октября, состоялся матч четвёртого раунда Фонбет Кубка России между московскими ЦСКА и «Торпедо». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 4-го тура Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:0).

«Поздравляю ребят с победой. По отдаче и работе вопросов нет. По исполнению моментов и у нас, и у ЦСКА есть вопросы к ребятам. Вратарь нас сегодня выручил, да и мы могли забивать. Во втором тайме игра была похуже с нашей стороны. Забили с пенальти, удержали результат — первый шаг, чтобы закрепить движение. Надеюсь, это поможет нам в чемпионате», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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