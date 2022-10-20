Результаты первого игрового дня женской Лиги чемпионов

Вчера, 19 октября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В первый игровой день было сыграно сразу четыре матча.



Самый удивительный матч дня прошёл во французском Лионе. Там местная команда принимала соперниц из лондонского «Арсенала». Действующие победительницы Лиги чемпионов из Франции не смогли сдержать бунт девушек из Англии и крупно проиграли. Финальный счёт на табло – 1:5.



Также прошёл ещё один яркий матч в Барселоне. Местная испанская команда буквально не заметила своих соперниц. Девушки из Испании не просто разгромили португальскую «Бенфику», они забили девять сокрушительных голов в ворота соперниц. Лучшим игроком этом встречи признана Асисат Ошоала, на счету которой дубль из голов и дубль из голевых передач.



Также «Цюрих» дома уступил «Ювентусу» со счётом 0:2, а «Бавария» минимально дома обыграла «Русенгорд» со счётом 2:1.

Новость по теме ФИФА представила официального маскота женского ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии