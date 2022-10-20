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Тен Хаг отреагировал на уход Роналду со скамейки запасных по ходу матча с «Тоттенхэмом»

Тен Хаг отреагировал на уход Роналду со скамейки запасных по ходу матча с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поведении нападающего Криштиану Роналду, который покинул скамейку запасных клуба раньше окончания матча с «Тоттенхэмом» в 12-м туре чемпионате Англии.

«Я видел его, но не разговаривал с ним. Не обращаю на это внимания, я разберусь с этим завтра. Я хочу сосредоточиться на команде», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, по ходу встречи Роналду не выходил на поле «Олд Траффорд» вплоть до 90-й минуты матча. Из-за этого форвард покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него ещё была возможность выйти на поле.

Сам матч завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0. Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм», у которого 23 очка, остался на третьем месте.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:

«МЮ» выдал лучший матч при тен Хаге. Но Роналду повёл себя токсично «МЮ» выдал лучший матч при тен Хаге. Но Роналду повёл себя токсично
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