Тен Хаг отреагировал на уход Роналду со скамейки запасных по ходу матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поведении нападающего Криштиану Роналду, который покинул скамейку запасных клуба раньше окончания матча с «Тоттенхэмом» в 12-м туре чемпионате Англии.
«Я видел его, но не разговаривал с ним. Не обращаю на это внимания, я разберусь с этим завтра. Я хочу сосредоточиться на команде», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
Напомним, по ходу встречи Роналду не выходил на поле «Олд Траффорд» вплоть до 90-й минуты матча. Из-за этого форвард покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него ещё была возможность выйти на поле.
Сам матч завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0. Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм», у которого 23 очка, остался на третьем месте.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
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