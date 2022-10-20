Российский защитник Александр Жиров вывел свою команду в 1/8 финала Кубка Германии

Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров благодаря голу вывел свою команду в следующий раунд Кубка Германии.
Вчера, 19 октября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором «Зандхаузен» дома принимал «Карлсруэ». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев после серии послематчевых пенальти.
На восьмой минуте матча благодаря автоголу Штефана Амбросиуса хозяева повели в счёте. Позже на 44-й минуте увеличил преимущество хозяев российский защитник Жиров. Он забил после подачи со штрафного удара. На 58-й минуте один мяч отыграл Марвин Ванитцек ударом с пенальти. А на 72-й минуте Тим Брайтойпт сравнял счёт. По пенальти сильнее оказались хозяева.
Жиров в текущем сезоне сыграл в 14 матчах за свой клуб и сумел три раза поразить ворота соперников.
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