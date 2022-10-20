Анри высказался об инциденте с Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Французский специалист Тьерри Анри прокомментировал поведение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
«Это непростое решение, но тренер здесь ради команды, а не ради Криштиану Роналду. Криштиану — часть команды, и ему нужно найти решение. Иногда тен Хагу приходится играть без него, и сложно, когда люди говорят о нём. Не так много есть людей, которые добились того же, что и Роналду. Но речь идёт о том, что он делает сейчас. Роналду на сегодняшний день не делает того, что он делал раньше», — приводит слова Анри Mirror.
Напомним, Роналду остался в запасе на этот матч и не выходил на поле вплоть до 90-й минуты встречи. Из-за этого португалец покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него ещё была возможность выйти на поле.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
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