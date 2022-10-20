Миллз – о поступке Роналду: это позор, неуважение к команде, тренеру и болельщикам

Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз раскритиковал нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за уход со скамейки запасных раньше окончания матча 12-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
«Это абсолютный позор. Я думаю, что это неуважение к команде, тренеру, болельщикам». Он явно ставит себя выше, чем клуб. Я думаю, что это абсолютный позор», — приводит слова Миллза Fox Sports.
Напомним, Роналду не выходил на поле вплоть до 90-й минуты матча. Из-за этого португалец покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него ещё была возможность выйти на поле.
На данный момент «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, находится на пятом месте, записав в свой актив 19 очков.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
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