Рафаэль Варан: мы могли забить больше голов «Тоттенхэму»

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». «МЮ» победил со счётом 2:0.



«Это была очень солидная игра, мы создали много моментов, мы могли бы забить больше голов, особенно в первом тайме, когда мы постоянно создавали моменты. Я думаю, что прессинг был очень хорошим с нашей стороны, он был с хорошим темпом.



Сегодня вечером была отличная командная работа. Мы старались высоко прессинговать на поле, и это была очень хорошая игра для нас. Мне нравится играть с Лисандро Мартинесом, он очень хороший игрок, для защиты очень полезно сохранять чистоту, играть с ним – фантастика», – приводит слова Варана Manchester Evening News со ссылкой на MUTV.



После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков и остался на пятой строчке чемпионата. «Тоттенхэм», у которого 23 очка, остался на третьей позиции.