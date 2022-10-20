Линекер назвал неприемлемым поведение Роналду в матче с «Тоттенхэмом»

Бывший футболист, а ныне эксперт Гари Линекер остался недоволен поведением нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время матча 12-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

«Извините, это неприемлемо. Это очень плохо», — приводит слова Линекера BBC.

Напомним, Роналду остался в запасе на этот матч и не выходил на поле вплоть до 90-й минуты матча. Из-за этого португалец покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него ещё была возможность выйти на поле.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив 1 гол.

После 10 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 19 очков.

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