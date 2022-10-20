Фрэнк Лэмпард объяснил поражение «Эвертона» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о поражении своей команды в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед». Команда из Ливерпуля проиграла со счётом 0:1.
«Я понимаю, из-за чего такая плохая у нас статистика, потому что в штрафной мы были недостаточно настроены на гол. С точки зрения общей игры, с точки зрения нашего соперничества, статистика была очень хорошей. Это был равный матч, «Ньюкасл» это понимает. Они явно опережают нас в своём развитии. Это были две равные команды в одной игре, но в штрафной мы сегодня были недостаточно настроены на гол. Тем не менее, я очень доволен некоторыми моментами выступления.
«Ньюкасл» – это физически сильная команда, они быстро проводят контратаки, поэтому они всегда будут создавать командам проблемы. Я не думаю, что они доставили нам огромное количество проблем. Сколько раз мы играли через их полузащиту с хорошим контролем мяча, а продвижения в штрафной не было. Вот почему статистика показывает такие низкие показатели наших ударов по воротам. У нас должно было быть гораздо больше моментов, чем мы создали. Это единственное, что я думаю об игре», – приводит слова Лэмпарда BBC.
«Сороки» в своём домашнем матче вышли вперёд в середине первого тайма, когда на 31-й минуте встречи свой момент реализовал Мигель Альмирон после точной передачи Бруно Гимарайнса. Дальнейший ход матча прошёл под диктовку хозяев поля, в то время как подопечные Фрэнка Лэмпарда за все 90 минут нанесли лишь один удар по воротам, который был неточен. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Ньюкасла».
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