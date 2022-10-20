Тен Хаг объяснил, почему выбрал Рашфорда, а не Роналду на матч с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему выпустил в стартовом составе матча с «Тоттенхэм Хотспур» Маркуса Рашфорда, а не Криштиану Роналду.
«Во-первых, я думаю, что против этого «Тоттенхэма» нам нужен хороший прессинг. Нам был нужен хороший контрпрессинг. Потому что в результате этого вы можете создавать моменты, поэтому нам нужны были действительно хорошие прессингующие игроки. В нападении нам нужна динамика, и это то, что может дать Маркус. Вы видели, как в последние 20 минут матча против «Ньюкасла» с того момента, как он вышел на поле, он изменил игру, сделал ее более динамичнной, появилось больше свободных зон и игроки получили пользу», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
После 10 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 19 очков.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
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