Кандидат в президенты Бразилии: думаю, Неймар боится, что я выиграю выборы

Кандидат в президенты Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва высказался о нападающем «ПСЖ» Неймаре.
«Я не злюсь. Неймар имеет право выбирать, кого хочет, президентом. Думаю, он боится, что, что я выиграю выборы, потому что я узнаю, что Болсонару простил ему долг по подоходному налогу. Думаю, поэтому он меня боится. Очевидно, Болсонару заключил сделку с отцом Неймара», — приводит слова да Силвы AS.
Ранее во время первого тура выборов в Бразилии Неймар поделился видео, в котором поблагодарил действующего президента страны Жаира Болсонару за визит в академию игрока в Сантосе.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и сделал 7 результативных передач. Также на его счету 1 гол в 4 матчах в Лиге чемпионов.
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