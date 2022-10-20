Эвра заявил, что «Манчестер Юнайтед» обладает недостаточной результативностью

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра порассуждал на тему количества забитых мячей игроками «Манчестер Юнайтед», сравнив манкунианцев по этому показателю с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.



«Криштиану Роналду, Санчо, Бруно Фернандеш, Мактоминей. В общей сложности 13 голов. Если вы посмотрите на «Манчестер Сити», сам Холанда забил 15 голов. Я не хочу сравнивать, так как вам также нужно очень хорошо защищаться, но я думаю, что «Юнайтед» имеет недостаток в точных ударах», — цитирует Эвра United Zone в своём «твиттере» со ссылкой на Amazon Prime Video Sport.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу сезона-2022/2023, набрав 19 очков. В субботу, 22 октября, манкунианцы на выезде сыграют с «Челси».